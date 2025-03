Exportations : baisse de 4,8 % en janvier-février

Photo : YONHAP News

Depuis le début de l'année, les exportations ont baissé par rapport à l'année dernière. Selon les chiffres publiés ce matin par le Service des douanes, les expéditions de janvier et février se sont élevées à 101,6 milliards de dollars, en baisse de 4,8 % par rapport aux 106,8 milliards de dollars de l'année précédente.Dans le détail, les ventes de produits en acier ont diminué de 2,3 % sur un an en février, poursuivant leur tendance à la baisse. Sur les deux premiers mois de l'année, elles ont chuté de 5 %. Les exportations d'appareils électroménagers ont également chuté de 15,8 % le mois dernier, soit une diminution de 19,5 % par rapport à l'année dernière.Les semi-conducteurs ont enregistré, quant à eux, leur première baisse en seize mois avec une diminution de 2,5 % en février, pour un total de 9,8 milliards de dollars. Cependant, en cumulant les exportations de janvier et février, la hausse était de 2,2 % par rapport à 2024.Les expéditions de semi-conducteurs vers la Chine, qui constituaient la plus grande part (29,6 %), ont poursuivi leur déclin, enregistrant une baisse de 1,4 % en février et de 8 % sur les deux premiers mois de l'année. Celles destinées au Vietnam et à Taïwan représentaient respectivement 18,6 % et 17,7 %. Les ventes vers les Etats-Unis ont progressé de 1 % en février, mais ont reculé de 4,3 % sur la période janvier-février.Toujours le mois dernier, les importations ont atteint 48,3 milliards de dollars, portant le total à 99,2 milliards de dollars depuis le début de l’année. Soit une réduction de 3,3 % en glissement annuel. La balance commerciale a affiché un excédent de 4,2 milliards de dollars.