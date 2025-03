DOE : Séoul s'affaire à minimiser l'impact sur la coopération avec Washington

Photo : YONHAP News

Lors de la réunion gouvernementale sur les dossiers économiques tenue ce matin, Choi Sang-mok s'est engagé à tout faire pour que l’inscription de la Corée du Sud sur « la liste des pays sensibles (SCL) » par le département de l'Energie américain (DOE) n'affecte pas la coopération Séoul-Washington dans les domaines de l'énergie et des sciences et technologies. Avant d’appeler chaque ministère à expliquer auprès de son interlocuteur américain la position sud-coréenne en la matière.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Ahn Duk-geun, doit ainsi demander l'annulation de cette inscription lors de sa visite à Washington, prévue cette semaine.Les droits de douane réciproques que l'administration Trump entend imposer ont également été au cœur des discussions. Le président par intérim a demandé à son gouvernement de les suivre de près et d'expliquer les efforts que Séoul déploie pour l'industrie américaine. Choi a exhorté tous les ministres à coopérer pour que les secteurs les plus exposés à ces tarifs douaniers puissent prendre des mesures appropriées.En dehors de Ahn, le ministre de la Science et des TIC et celui délégué au Commerce extérieur ont participé à la réunion, entre autres.