Photo : YONHAP News

L’inscription de la Corée du Sud sur « la liste des pays sensibles (SCL) » par le département de l'Energie américain (DOE) a déclenché une vive controverse politique.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) attribue cette désignation au Minjoo qu'il accuse d'avoir abusé des procédures de destitution contre le président Yoon Suk Yeol et son administration. Mais aussi d’avoir dominé la politique avec des positions pro-chinoises et anti-américaines. Le tout menant à une crise en matière de diplomatie et de sécurité nationale. La formation présidentielle estime que l'annulation de la procédure de destitution contre le Premier ministre Han Duck-soo résoudrait la crise.De son côté, la première force de l’opposition rejette la responsabilité sur l'exécutif et le PPP. Il a accusé le président suspendu d’avoir provoqué un désastre diplomatique avec sa déclaration de la loi martiale et pointé du doigt les propositions d'armement nucléaire de certains membres du gouvernement.Le parti de centre-gauche affirme que la solution réside dans le rétablissement de la Corée du Sud comme un pays normal. Il a ainsi appelé la Cour constitutionnelle à fixer aujourd’hui la date du jugement sur la destitution de Yoon. Avant d’annoncer qu’il allait promouvoir une résolution pour demander l’annulation de la désignation du pays du Matin clair comme « pays sensible ».