Washington devrait annoncer les tarifs douaniers réciproques comme prévu

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur a déclaré hier, à son retour des Etats-Unis, que l’administration Trump devrait annoncer les tarifs douaniers réciproques comme prévu pour le 2 avril. Cheong In-kyo a expliqué qu’elle était déterminée à imposer ces tarifs pour réduire son déficit commercial. Et d’ajouter que, puisque le président américain supervise directement ces mesures, il est probable que sa politique actuelle soit appliquée sans modification.Cheong a indiqué qu'aucune discussion spécifique n'avait eu lieu concernant des produits en particuliers, comme les automobiles ou la viande de bœuf, lors des négociations avec ses interlocuteurs. Il a révélé toutefois que des obstacles non-tarifaires, à l’image des politiques sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les réglementations techniques de la Corée du Sud, avaient été mentionnés. Washington a insisté sur la nécessité pour Séoul de prendre des mesures pour améliorer l'accès à son marché.Par ailleurs, l’inscription du pays du Matin clair sur la « liste des pays sensible » par le département de l'Energie américain (DOE) n'a pas fait l’objet de discussions pendant cette visite.