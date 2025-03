Tarifs douaniers américains : la Corée du Sud pourrait être concernée par de nouveaux accords commerciaux

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont évoqué la possibilité de conclure des accords commerciaux bilatéraux avec certains pays. La Corée du Sud ne ferait pas exception.Dans une interview diffusée dimanche sur CBS, le secrétaire d'État américain a annoncé que Washington réajusterait ses lignes directrices commerciales avec ses partenaires. Ces propos laissent entendre que Donald Trump cherche à négocier de nouveaux accords commerciaux après l'imposition des tarifs douaniers réciproques le 2 avril.Marco Rubio a également souligné que ces tarifs s'appliqueraient non seulement au Canada, au Mexique et à l'Union européenne, mais à tous les pays. Les futures négociations commerciales incluront donc probablement une révision de l'accord de libre-échange (ALE) entre Séoul et Washington ou un nouvel accord.Rubio a aussi insisté sur le fait que la situation actuelle du commerce international était très défavorable pour les USA, profitant uniquement aux pays partenaires. L’aluminium, l’acier, les semi-conducteurs et l’automobile ont été mentionnés comme des secteurs clés sur lesquels l'administration américaine concentrera ses efforts lors des négociations.