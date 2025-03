Badminton : An Se-young remporte l’Open d’Angleterre

Photo : YONHAP News

La numéro un mondiale de badminton, An Se-young, a remporté l'Open d’Angleterre, l'un des tournois les plus prestigieux au monde. En finale du simple féminin à Birmingham, elle a battu la Chinoise Wang Zhiyi (n°2), deux sets à un.La championne olympique de Paris 2024 a une fois de plus fait preuve de son esprit combatif et de sa grande endurance pour renverser la situation face à sa rivale. Alors que le match se prolongeait, elle a intensifié son jeu pour remettre la main sur le trophée, deux ans après son premier sacre.En 2023, An était devenue la première sud-Coréenne en 27 ans à remporter ce titre. Avec ce nouveau succès, après ceux à l'Open de Malaisie, l'Open d'Inde et au Masters d’Orléans, elle réalise un exploit en décrochant quatre titres consécutifs en 2025 et enchaîne un vingtième match gagné de suite.