Les chefs de la diplomatie du G7 appellent à la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé la Corée du Nord à renoncer à ses programmes d’armes nucléaires, de destruction massive et de missiles balistiques. Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de leur réunion vendredi à Charlevoix, au Canada, ils ont exhorté le pays communiste à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Toutefois, contrairement aux précédents, le texte ne mentionne pas le principe de dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID). Ce terme figurait pourtant explicitement dans celui publié lors de la Conférence de Munich sur la sécurité le 15 février dernier.Les chefs de la diplomatie des Etats-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie ont également condamné le soutien militaire apporté par Pyongyang et Téhéran à Moscou, ainsi que la fourniture d’armes et de composants à double usage par Pékin dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ils ont par ailleurs exprimé leur profonde préoccupation face aux vols de cryptomonnaies par le régime de Kim Jong-un.