Photo : YONHAP News

Alors que le premier jour du printemps arrive à grand pas, l’hiver n’a pas dit son dernier mot. Des flocons et de la pluie tomberont ce matin sur de nombreuses régions de la Corée du Sud. Il est attendu jusqu’à 40 cm de neige dans le Gangwon, 20 cm dans les deux provinces de Gyeongsang, 8 cm dans le Gyeonggi et 5 cm dans la région métropolitaine. Cette perturbation devrait s’évacuer dans la nuit de mardi à mercredi.Concernant les températures, elles restent stables par rapport à la veille. Ce matin, il fera 0°C à Séoul, Jeonju, Daejeon et Daegu, -2°C à Andong et Chuncheon ainsi que 3°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 7°C dans la capitale et à Daejeon, 5°C à Jeonju, 6°C à Andong et Daegu ainsi que 8°C à Busan.