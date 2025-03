Séoul et Kiyv discutent de la question des prisonniers de guerre nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu lundi au téléphone avec son homologue ukrainien, Andriy Sybiha. Selon le ministère, les deux hommes ont notamment échangé sur le soutien de Séoul à Kiyv et sur la question des prisonniers de guerre nord-coréens. Cette dernière a été abordée pour la première fois au niveau ministériel entre les deux pays, dans un contexte d'accélération des négociations sur le processus de paix en Ukraine, menées par les Etats-Unis.Lors de cette discussion, Cho Tae-yul a souligné que les soldats nord-coréens capturés par l'armée ukrainienne étaient considérés comme des citoyens de la République de Corée en vertu de la Constitution. Avant d’ajouter que, s'ils souhaitaient être envoyés au sud du 38e parallèle, le gouvernement était prêt à les accueillir ainsi que leur fournir la protection et l'aide nécessaires conformément à la législation en vigueur. Il a ensuite sollicité la coopération active des autorités ukrainiennes.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a en outre déclaré que son gouvernement suivait de près les efforts déployés pour mettre un terme au conflit russo-ukrainien et s'était engagé à travailler main dans la main avec la communauté internationale pour un retour rapide de la paix et un rétablissement de l'Ukraine.Enfin, Cho a également promis la poursuite du soutien de Séoul à la population ukrainienne, dans le cadre de son initiative de paix et de solidarité pour l'Ukraine, lancée en juillet 2023.De son côté, Sybiha a exprimé la gratitude de son pays pour l'assistance fournie par le pays du Matin clair. Avant de présenter les résultats des récents pourparlers de haut niveau avec Washington, tenus à Djeddah, en Arabie saoudite. Puis de manifester son souhait de continuer à coopérer étroitement avec la communauté internationale, y compris la Corée du Sud, afin de parvenir à une paix globale, juste et durable.