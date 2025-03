DOE : Séoul évoque des raisons de sécurité pour son placement sur la liste noire

Photo : YONHAP News

Le département de l’Energie des Etats-Unis (DOE) aurait placé la Corée du Sud sur sa « liste des pays sensibles et autres nations désignées (SCL) » pour des raisons de sécurité de l’un des centres de recherche sous son autorité. Et non pas en lien avec les dossiers diplomatiques évoqués par la classe politique sud-coréenne, notamment l’instabilité politique créée par la brève loi martiale proclamée par Yoon Suk Yeol ou encore le souhait de développer des armes nucléaires face à la menace de Pyongyang.C’est ce qu’a expliqué hier le ministère des Affaires étrangères, qui a affirmé avoir obtenu cette information en contactant le DOE. Ce dernier n’a pour autant pas précisé la nature des problèmes et a assuré qu’il ne devrait y avoir aucun impact majeur sur la coopération technologique entre les deux alliés.Le ministère pense que certains chercheurs sud-coréens ont enfreint les règles de sécurité à respecter, alors qu’ils menaient des recherches conjointes avec leurs confrères de laboratoires du département américain.Séoul envisage de déployer ses efforts pour convaincre Washington de revenir sur sa décision. Toutefois, puisque celle-ci prendra effet à compter du 15 avril, il n’est pas certain que la Corée du Sud soit retirée de la liste noire d’ici cette date.