Bitcoins : la Corée du Nord, troisième plus gros détenteur au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait le troisième plus gros détenteur de bitcoins au monde, alors qu’elle est soupçonnée de continuer à pirater des cryptomonnaies en mobilisant des groupes de hackers.Selon les informations publiées lundi par Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies, le pays communiste détiendrait un total de 13 562 BTC, qui correspond à 1,14 milliard de dollars. Il occupe ainsi la troisième place du classement mondial, derrière les Etats-Unis (198 109 BTC) et le Royaume-Uni (61 245 BTC). En outre, il dépasse le Salvador (6 117 BTC) ou encore le Bhoutan (10 635 BTC). Le premier a adopté le bitcoin comme monnaie légale. Le second, exploite ses vastes ressources hydroélectriques pour le minage de bitcoins.Les réserves du royaume ermite auraient considérablement augmenté après le piratage de la plateforme Bybit en février 2025. A cette occasion, les hackers ont détourné 1,46 milliard de dollars en Ethereum (ETH). Ce vol est attribué au groupe Lazarus. Il s’agit d’un collectif de pirates informatiques au service de Pyongyang. Une grande partie des ETH volés aurait été convertie en BTC.Ces dernières années, les soupçons se multiplient au sujet des attaques menées contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies par le régime de Kim Jong-un qui, avec l’aide de groupes de hackers, détourne des monnaies virtuelles et les blanchit afin de financer son programme nucléaire.