DOE : un employé de l’un de ses laboratoires tentait d’exporter des données sensibles vers Séoul

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Sud a été placée sur « la liste des pays sensibles » du département de l’Energie des Etats-Unis (DOE), le Bureau de l’inspecteur général du ministère américain a rédigé un rapport indiquant qu’un employé contractant du laboratoire national d’Idaho (INL) avait violé la règle interne de sécurité. Cet institut de recherche est affilié au DOE.Le document, présenté hier au Congrès souligne que l’employé en question a été licencié, après avoir tenté de prendre l’avion pour Séoul avec un plan de conception d’un réacteur nucléaire de l’INL. Un logiciel interdit d’exportation. Il est également précisé qu’un contact entre lui et un gouvernement étranger, vraisemblablement celui sud-coréen, a eu lieu. L’affaire s’est produite entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024.L’administration américaine aurait cité ce cas parmi les raisons qui l’avaient conduite à considérer le pays du Matin clair comme Etat sensible. Mais il y en aurait d’autres, selon Séoul qui doit dissiper toute inquiétude de Washington à cet égard. C’est dans ce contexte que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie fera un nouveau déplacement dans la capitale américaine. Ahn Duk-geun doit échanger sur ce dossier avec son homologue, Chris Wright.