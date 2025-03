Panmunjom : reprise des visites en avril après 16 mois de suspension

Photo : YONHAP News

Les visites à Panmunjom, suspendues depuis la fin de l'année 2023, devraient reprendre en avril. Un responsable du ministère de la Réunification a annoncé, aujourd’hui, que des préparatifs étaient en cours pour rouvrir ce programme touristique dans le village de la trêve, situé entre les deux Corées.Selon ce fonctionnaire, seules les visites spéciales, réservées aux acteurs impliqués dans la politique de réunification et la sécurité, seront ouvertes dans un premier temps. Une fois le bon déroulement du programme assuré, il sera élargi au grand public.Pour rappel, ces visites avaient été totalement suspendues en juillet 2023 après la défection d’un soldat américain vers le Nord. Elles avaient partiellement repris en novembre de la même année, mais avaient de nouveau été interrompues après seulement une semaine. Et ce, en raison de tensions croissantes entre les deux voisins, à la suite de la suspension de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018 par Séoul, suivie de son annulation par Pyongyang.Toutefois, les visites exceptionnelles organisées par le Commandement des Nations unies en Corée (CNU) ou par le ministère des Patriotes et des Anciens combattants pour les vétérans étrangers de la guerre de Corée ont été maintenues.Face à la multiplication des demandes des citoyens souhaitant visiter le village, le ministère de la Réunification a décidé de relancer le programme et commencé à mettre en place les dispositifs de sécurité nécessaires. Tout en menant des consultations avec les institutions concernées, dont le CNU.