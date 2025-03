OCDE : abaissement des prévisions de croissance sud-coréenne pour 2025

Photo : Getty Images Bank

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) se montre plus pessimiste pour la croissance sud-coréenne en 2025. Selon ses nouvelles prévisions, publiées hier, le PIB devrait progresser de 1,5 % cette année, et non plus de 2,1 % comme estimé en décembre. Le mois dernier, la Banque de Corée (BOK) a elle aussi fait état du même chiffre.Cette projection repose sur l'hypothèse que l’économie mondiale se fracture sous l’effet de l’élargissement des barrières commerciales et que la BOK peine à abaisser son taux directeur en raison de la hausse des prix à la consommation. Justement, l’institution basée à Paris s’attend à ce que l’inflation atteigne 1,9 % cette année, 0,1 point de plus que son pronostic de décembre.Pour l'année 2026, en revanche, l’OCDE table sur une croissance économique de 2,2 %, contre 2,1 % attendus il y a trois mois.