Korea Grande Sale 2025 : record d’affluence de touristes étrangers

Le « Korea Grand Sale », un festival annuel de shopping destiné aux touristes étrangers, a enregistré un record d'affluence. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé aujourd’hui que l’édition 2025, qui s’est déroulée de la mi-janvier à la fin février, avait attiré 346 000 personnes. Il s’agit du double de la fréquentation enregistrée en 2024.Lancé en 2011, cet événement commercial vise à attirer les visiteurs étrangers et à dynamiser les ventes entre janvier et février, une période habituellement creuse. Cette année, 1 680 entreprises ont participé en proposant diverses promotions sur les vols, les hébergements et les biens de consommation.La K-Travel Promotion, organisée par dix compagnies aériennes sud-coréennes, dont Korean Air, Asiana Airlines et Eastar Jet, ainsi que par des agences de voyages, a permis de vendre plus de 346 000 billets d’avion pour le pays du Matin clair, enregistrant une hausse de 103,6 % par rapport à l’année précédente. Les chiffres d’affaires des hypermarchés et des outlets ont également progressé, augmentant respectivement de 185 et 27 % en un an.Par ailleurs, une enquête menée auprès des visiteurs étrangers révèle que 92,5 % des sondés se sont déclarés satisfaits de leur expérience, tandis que 90,6 % ont exprimé leur intention de revenir en Corée du Sud lors des prochaines éditions du festival.