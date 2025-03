Autocratie : V-DEM observe la tendance en Corée du Sud pour la deuxième année d’affilée

Photo : KBS News

Le Varieties of Democracy Institute (V-Dem), de l'université de Göteborg (Suède), constate toujours une tendance vers l'autocratie en Corée du Sud. Dans son « Democracy Report 2025 », publié hier, l’institut l’a classée pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des pays où il existe une « démocratie électorale ».Les chercheurs classifient 179 nations en quatre groupes : la démocratie libérale, la démocratie électorale, l’autocratie électorale et l’autocratie fermée. En 2023, ils avaient placé la Corée du Sud parmi les Etats de la première catégorie, tout en pointant du doigt la tendance vers l’autocratie.En termes d’indice de démocratie, la Corée du Sud est passée de 47e en 2023 à 41e cette année. Le Danemark, l'Estonie et la Suisse sont en tête de cette liste. Quant à la Corée du Nord, elle se positionne à la 178e place.