Droits de douane réciproques : Washington confirme leur entrée en vigueur le 2 avril

Photo : YONHAP News

Washington a réaffirmé son intention d’annoncer les droits de douane réciproques comme prévu par Donald Trump. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré lundi que ce serait une journée importante pour les Etats-Unis et que ces tarifs entreraient en vigueur le 2 avril prochain, conformément aux déclarations du président américain.Dans ce contexte, le directeur du Conseil économique national a cité la Corée du Sud comme l’un des principaux responsables du déficit commercial américain. Kevin Hassett a souligné que le déficit avec l'Europe, la Chine et le pays du Matin clair persistait en raison de barrières non-tarifaires et de droits de douane élevés. Et d’ajouter que si les pays ayant un excédent réduisaient immédiatement leurs barrières commerciales, les négociations seraient terminées.Concernant les automobiles, les droits de douane ont été suspendus pour un mois. Début mars, Trump avait averti les représentants du secteur, qui exigeaient leur suppression, qu'ils devraient « attacher leur ceinture de sécurité ». Ce qui peut être interprété comme une préparation à l'imposition de nouveaux tarifs douaniers.