Procès en destitution : Yoon et ses conseillers adoptent une attitude prudente avant le verdict

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol reste silencieux depuis son retour, le 8 mars, au domicile présidentiel après sa libération du centre de détention de Séoul. Son dernier message remonte à cette date, lorsqu'il a publié une brève déclaration via ses avocats. Alors qu'il avait pris la parole à travers les réseaux sociaux et des lettres pendant la période de suspension de ses fonctions, il adopte désormais une position extrêmement réservée, en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle concernant sa destitution.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré ne pas avoir de position sur une éventuelle déclaration d'acceptation du jugement. De plus, un responsable a fait savoir que le président suspendu ne participerait à aucun engagement extérieur jusqu'à l'annonce de la décision des juges. Alors qu'il avait exprimé l'espoir d'un retour rapide à ses fonctions le jour de sa libération, il fait preuve de prudence dans ses déclarations et son comportement.De plus, l'équipe de défense, qui avait affirmé le mois dernier que l'acceptation du verdict serait naturelle, reste silencieuse sur la question de savoir si Yoon prendra la parole lui-même.