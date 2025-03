Structure suspecte en mer Jaune : affrontement entre les garde-côtes sud-coréens et chinois

Photo : YONHAP News

Le 26 février, un affrontement a eu lieu entre les garde-côtes sud-coréens et chinois alors que la Corée du Sud tentait d’enquêter sur une structure en acier installée illégalement par la Chine dans la zone de mesures provisoires (PMZ) près de l'île de Ieodo.Le gouvernement sud-coréen a envoyé un navire d'enquête maritime vers 14h30 pour inspecter cette structure. Lorsque le navire s'est approché à environ 1 km, les garde-côtes chinois, accompagnés de civils à bord de trois canots, ont empêché l'installation des équipements d'investigation. En réponse, la garde-côtière sud-coréenne a envoyé des renforts, et les deux parties se sont affrontées pendant plus de deux heures. Pékin a expliqué que la structure était destinée à l'aquaculture et a demandé à Séoul de se retirer.La PMZ, située au centre de la mer Jaune, est une zone où se chevauchent les zones économiques exclusives (ZEE) des deux pays. Ils y partagent la pêche et gèrent conjointement les ressources halieutiques. Toutefois, l’empire du Milieu a récemment installé des structures métalliques mobiles, suscitant des doutes sur ses intentions de revendiquer la souveraineté sur la région. Elle en aurait installé deux l'année dernière et une autre au début de cette année, affirmant qu'elles étaient destinées à l'aquaculture.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Séoul avait exprimé de manière ferme sa position à Pékin concernant cet incident et a réaffirmé la légitimité de son enquête.