« Seokjojeon at Night » : une expérience nocturne au palais de Deoksu

Photo : YONHAP News

L’événement « Seokjojeon at Night », une visite nocturne du pavillon Seokjojeon du palais de Deoksu, se déroulera du 8 avril au 25 mai. Les participants en découvriront l’intérieur avec un guide expert, profiteront d’un concert de musique classique sur la terrasse du deuxième étage et dégusteront des douceurs tout en admirant la vue nocturne du palais. Le menu comprend des desserts occidentaux comme des gâteaux au beurre, des financiers et des sablés, accompagnés d'une sélection de boissons, incluant café chaud ou froid, thé aux mûres, et thé chaud au gingembre.La soirée se poursuivra dans le salon de réception du premier étage avec une performance musicale inspirée de l’Empire coréen, suivie d’une séance photo souvenir grâce à une machine de photographie instantanée.Les inscriptions, ouvertes dès demain sur Ticketlink, se feront par tirage au sort. Le tarif est de 26 000 wons.