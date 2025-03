Photo : YONHAP News

A la veille du printemps, le soleil fait son retour dans le ciel de la Corée du Sud. Bonne nouvelle, l’ensemble du territoire est concerné par cette amélioration.Malheureusement, cela ne suffira pas à réchauffer l’air d’aujourd’hui. Ce matin, il fera -2°C à Séoul, -3°C à Jeonju et Daejeon, 0°C à Gwangju, 1°C à Daegu et 1°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 7°C dans la capitale, 8°C à Jeonju, 9°C à Daejeon, Gwangju et Daegu ainsi que 10°C à Busan.