Le procès en destitution du ministre de la Justice s’achève après une seule audience

Photo : YONHAP News

Le procès en destitution du ministre de la Justice s’est achevé après une unique audience devant la Cour constitutionnelle. Elle s’est tenue mardi, 96 jours après l’adoption de la motion par l’Assemblée nationale. Lors de celle-ci, les représentants du Parlement ont accusé le garde des Sceaux d’avoir été complice de l’instauration de la loi martiale par le président suspendu Yoon Suk Yeol, le 3 décembre dernier. Ils ont affirmé que Park Sung-jae avait ordonné la préparation de cellules au centre de détention de l’est de Séoul en prévision d’arrestations pendant l’état d’exception. Mais aussi qu’il avait discuté des mesures de suivi le lendemain, à la résidence sécurisée du chef de l’Etat, avec d’autres hauts responsables de l’exécutif.Les avocats de Park, de leur côté, ont appelé la haute juridiction à classer l’affaire, invoquant des irrégularités dans la procédure de destitution parlementaire ainsi que l’insuffisance de motifs. Ils ont nié tous les faits reprochés au ministre suspendu, affirmant qu’aucun ordre relatif à l’aménagement des lieux de détention n’avait été donné et que la réunion à la résidence présidentielle n’avait pas pour objet la loi martiale.A l’issue de l’audience, la Cour constitutionnelle a conclu les plaidoiries et indiqué qu’elle informerait les deux parties de la date du jugement.Par ailleurs, les juges n’ont toujours pas annoncé celle du verdict dans le cadre du procès en destitution de Yoon. De nombreux observateurs avaient initialement estimé qu'il serait rendu ce vendredi. Pour cela, la Cour doit annoncer la date au plus tard aujourd’hui, soit deux jours à l’avance, afin de disposer du temps nécessaire pour finaliser le texte du jugement, accomplir diverses procédures administratives et mettre en place les dispositifs de sécurité en prévision d’un éventuel afflux de manifestants.