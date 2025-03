Corée-Chine-Japon : les ministres des Affaires étrangères vont se retrouver ce samedi à Tokyo

Photo : YONHAP News

La 11e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon est prévue, ce samedi, à Tokyo. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole du ministère sud-coréen, Lee Jae-woong, lors d'un briefing régulier.Cho Tae-yul, Wang Yi et Takeshi Iwaya discuteront de l'avancement de la coopération trilatérale depuis le sommet des dirigeants, en mai 2024. Ils échangeront également des opinions sur l’orientation future de cette coopération, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux.Les discussions devraient porter sur divers domaines, dont les échanges humains, la coopération économique et culturelle, ainsi que la coordination sur les questions liées à la péninsule coréenne. Les chefs de la diplomatie mettront l’accent sur la nécessité de maintenir une coopération solide en vue du sommet trilatéral prévu cette année dans l’archipel.Des rencontres bilatérales Séoul-Tokyo et Séoul-Pékin, auront également lieu. La première fera le point sur les initiatives communes pour célébrer le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques. La seconde permettra de discuter de la coopération pour le sommet de l’Apec, qui se tiendra en octobre à Gyeongju, en Corée du Sud.