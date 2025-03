Le ministère du Commerce cherche à lutter contre les risques commerciaux dans l'acier et l'aluminium

Photo : YONHAP News

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a décidé de réviser la législation afin d’imposer des tarifs antidumping sur les produits qui transitaient par des pays tiers dans le but d’y échapper. C'est ce que révèle son plan de lutte contre les risques commerciaux et les importations déloyales pour l'industrie de l'acier et de l'aluminium, présenté ce mercredi matin lors d'une réunion ministérielle sur le renforcement de la compétitivité industrielle, présidée par le président par intérim, Choi Sang-mok.Le gouvernement sud-coréen prépare ainsi des mesures visant à soutenir l'industrie sidérurgique et à contrer les pratiques commerciales déloyales. Et ce, à la suite de l'imposition par l'administration américaine de droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium le 12 mars dernier.Outre cette nouvelle législation, prévue d'ici la fin de l'année, l'exécutif compte renforcer la surveillance des déclarations de douane ainsi que le contrôle des importations illicites et du blanchiment d'origine.Par ailleurs, le dispositif « Réponse Douanière 119 », installé au sein de l'Agence coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (KOTRA), servira de guichet unique pour fournir un accompagnement global aux entreprises exportatrices d’acier, d’aluminium et de produits dérivés.