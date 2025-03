Grippe aviaire : détection du premier cas d'antigène H5 chez un mammifère

Photo : YONHAP News

L'antigène de la grippe aviaire de type H5 a été découvert chez un mammifère sauvage en Corée du Sud. C’est une première. Le ministère de l’Environnement et l’Institut national de gestion des maladies animales sauvages ont annoncé, hier, l'avoir détecté dans une carcasse de chat-léopard trouvée à Hwasun, dans le Jeolla du Sud. Des tests approfondis sont toujours en cours pour déterminer s'il s'agit d'un type hautement pathogène. Les résultats devraient être disponibles d'ici deux à cinq jours.Le ministère a déclaré avoir informé les autorités compétentes dès la détection de l'antigène. Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation, ainsi que l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ont mis en place des mesures de prévention conformément aux protocoles d'urgence contre la grippe aviaire. D’après les autorités, ce cas pourrait être lié au fait que le mammifère sauvage ait mangé un oiseau porteur de l'antigène.