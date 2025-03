Onu : demande d’enquête à Pyongyang sur trois Coréens du Japon rapatriés en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI) a demandé à Pyongyang d’enquêter sur le sort et le lieu de détention de trois Coréens du Japon, rapatriés au nord du 38e parallèle. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo.Le groupe a adressé cette demande le 11 mars, à la suite d'une requête formulée l’année dernière par une réfugiée nord-coréenne vivant en Corée du Sud, du nom de Ri Kyong-hui. Cette quadragénaire cherche à obtenir des nouvelles de ses parents et de sa sœur, portés disparus, ainsi que des précisions sur le lieu où ils se trouvent.Les parents de Ri, qui vivaient au Japon, ont rejoint le nord de la péninsule dans le cadre des opérations de rapatriement des Coréens du Japon en Corée du Nord. Selon une source, le couple aurait été soupçonné de vouloir faire défection et auraient été envoyé dans un camp de prisonniers politiques entre octobre 2007 et avril 2008.