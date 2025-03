Unesco : le site du temple Hoeamsa inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

Le site du temple Hoeamsa, situé à Yangju, dans la province de Gyeonggi, a été ajouté à la liste indicative du patrimoine mondial de l'Unesco lors de la réunion du Comité du patrimoine culturel, jeudi dernier. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Service coréen du patrimoine (KHS).Ce site historique avait déjà été inscrit sur la liste provisoire du patrimoine mondial en 2022. Elle regroupe ceux dont les valeurs universelles exceptionnelles et les plans de gestion de conservation doivent encore être complétés, avant une évaluation préliminaire par le Centre du patrimoine mondial.Considéré comme un lieu archéologique représentant le modèle typique d'agencement des temples bouddhistes de la secte Seon, qui a prospéré en Asie de l'Est au XIVe siècle, il abrite des monuments, tels que les stupas et les pierres commémoratives, dédiés aux grands moines Jigong, Hyegeun et Muhak. Ces derniers ont joué un rôle clé dans la renaissance du Hoeamsa au XIVe siècle.Un responsable du KHS a exprimé la volonté de poursuivre les efforts en coopération avec la ville de Yangju pour obtenir son inscription finale au patrimoine mondial.