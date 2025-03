Logement : Choi Sang-mok annonce la mobilisation de tous les moyens pour freiner la hausse des prix

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a déclaré aujourd’hui qu'il mobiliserait tous les moyens disponibles, y compris les régulations immobilières et les mesures financières, pour contrer la hausse des prix des logements. Cet avertissement intervient alors que l’inflation immobilière s'accélère dans certains quartiers de Séoul.Lors du conseil des ministres d'hier, Choi Sang-mok avait déjà insisté sur la nécessité d’une vigilance particulière pour stabiliser le marché de l’immobilier. Avant d’annoncer, ce matin, qu'il mettrait en place des mesures d'approvisionnement et de régulation pour bloquer les transactions spéculatives. Et d’ajouter que des dispositifs supplémentaires seraient envisagés si l'instabilité du marché persistait.Choi a également exprimé des inquiétudes concernant l'impact réel de la politique tarifaire de la nouvelle administration américaine. En réponse, il a annoncé la mise en place d'assurances commerciales pour l'industrie sidérurgique et la création de programmes de conseil en matière de tarifs pour les PME. Avant de préciser que des mesures pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, comme l’imposition de tarifs sur le dumping via des pays tiers, seraient renforcées.