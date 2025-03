Droits de douane réciproques : annonce des taux pour chaque pays le 2 avril

Photo : YONHAP News

Alors que Séoul suit de près les nouvelles concernant l'annonce officielle des tarifs douaniers réciproques du président américain Donald Trump, attendue dans deux semaines, son secrétaire au Trésor s'est exprimé sur le sujet. C’était dans une interview accordée, mardi, à la chaîne Fox Business.Scott Bessent a indiqué que la liste des pays soumis aux nouveaux droits de douane serait dévoilée le 2 avril prochain, avec des taux d'imposition qui varieraient d'une nation à l'autre. Il a ajouté que le Bureau du représentant au commerce (USTR) et le département du Commerce se penchaient actuellement sur cette détermination. Avant de réaffirmer que, face aux pays dégageant un excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis tout en appliquant des taux douaniers élevés, l'administration Trump réagirait en leur imposant des tarifs aussi importants.Bessent a toutefois souligné que les pays mettant fin à leurs pratiques commerciales déloyales pourraient échapper aux nouvelles réglementations. Et d’ajouter que certains partenaires commerciaux s'étaient déjà adressés à Washington en proposant des baisses substantielles de leurs tarifs injustes. Ces remarques pourraient être considérées comme une invitation de négociation.Par ailleurs, le même jour, le secrétaire américain au Commerce a déclaré que les futurs accords commerciaux qui seront conclus avec chaque pays après l'imposition des droits de douane réciproques comprendraient des contrôles sur les exportations de semi-conducteurs américains vers la Chine.Howard Rutnick a également réitéré son affirmation selon laquelle la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek avait utilisé de manière inappropriée des puces « made in USA ». Il a ensuite sollicité l'aide des entreprises et des gouvernements pour empêcher l'empire du Milieu d'en acquérir.