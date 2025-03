Cinéma : le nombre de spectateurs chute de 52 % en février

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd'hui par le Conseil du film coréen (KOFIC), le nombre de spectateurs dans les salles obscures a diminué de 52,2 % sur un an en février. Il a atteint 5,47 millions. Les recettes ont également chuté de 52 % sur la même période, avec un total de 53,1 milliards de wons, l’équivalent de 33,42 millions d’euros.Pour les films coréens, l’affluence au cinéma a plongé de 61,3 % pour s’établir à 2,7 millions. Ce qui représente 4,27 millions de moins qu’il y a un an. Les recettes ont reculé de 60,3 %, totalisant 26,3 milliards de wons, ou 16,55 millions d’euros.Le plus grand succès du mois dernier a été « Captain America 4 », qui a attiré 1,46 million de personnes et généré 14,6 milliards de wons, soit 9,19 millions d’euros, de recettes. Le thriller occulte sud-coréen « Toemarok » a pris la tête dans la catégorie des films indépendants et artistiques. Il a enregistré un total de 440 000 spectateurs, devenant ainsi l'animation sud-coréenne non classée tout public la plus réussie de l'histoire.