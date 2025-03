Corée-USA : entraînement au commandement de combat jusqu’à demain

Photo : YONHAP News

L'armée de terre a annoncé aujourd'hui que la 17e division d'infanterie avait commencé dimanche un programme d’entraînement au commandement de combat (BCTP) avec les Etats-Unis. L'exercice se déroule jusqu'à demain dans des camps d'entraînement à Incheon et Paju, dans la province de Gyeonggi.Cet exercice conjoint implique des troupes de diverses unités, notamment le Commandement de défense chimique, biologique et radiologique, ainsi que la brigade Stryker de la 2e division d'infanterie américaine et de la division combinée Corée-USA. L’objectif est d'améliorer les capacités de commandement et de contrôle des officiers et des états-majors au niveau divisionnaire ainsi que du corps d'armée à travers des systèmes de simulation virtuelle.Cette année, le commandant de la 17e division de l'armée sud-coréenne a pris le contrôle tactique de deux brigades sous la 2e division américaine.