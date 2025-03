Photo : YONHAP News

Ca y’est ! Le premier jour du printemps est arrivé et le soleil l’accompagne. Toutes les régions du pays seront sous un ciel dégagé ce jeudi.De leur côté, les températures augmenteront considérablement par rapport à hier au cours de la journée. Ce matin, il fera 1°C à Séoul, -1°C à Daejeon, 0°C à Gwangju et Daegu ainsi que 3°C à Busan. Cet après-midi, la moyenne nationale sera de 15°C. Il est prévu 14°C dans la capitale, 15°C à Jeonju, Busan et Gwangju, 16°C à Daejeon ainsi que 17°C à Daegu, la maximale.