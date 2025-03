Le ministre du Commerce et de l’Energie se rend de nouveau à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie se rend aujourd’hui à Washington. Ce deuxième déplacement en trois semaines a pour objectif de négocier avec l’administration Trump avant l’entrée en vigueur de ses droits de douane réciproques, annoncée pour le 2 avril prochain.Lors d’un entretien prévu avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, Ahn Duk-geun doit d’abord évoquer le fait que les entreprises sud-coréennes contribuent à l’économie américaine en investissant localement. Avant de solliciter un traitement non-discriminatoire à l’égard de son pays.Ahn rencontrera également Chris Wright, qui dirige le département de l’Energie (DOE). L’inscription de la Corée du Sud sur la « liste des pays sensibles et autres nations désignées (SCL) » sera au centre des discussions. Pour rappel, le DOE y a placé celle-ci en janvier dernier, et cette mesure prendra effet le 15 avril. Les deux hommes doivent également échanger sur les moyens de coopération pour renforcer la sécurité énergétique dans diverses filières allant de la centrale nucléaire aux infrastructures concernées.A propos de la liste en question, le département d’Etat américain a assuré que Washington espérait continuer de travailler main dans la main avec Séoul dans le domaine des recherches scientifiques. Lors d’un point presse hier, sa porte-parole, Tammy Bruce, a en effet, confirmé que son pays y accordait beaucoup d’importance.