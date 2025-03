La dette nationale de la Corée du Sud s'établit à 250 % du PIB

Photo : YONHAP News

La dette de la Corée du Sud continue de gonfler. Elle a atteint 3 900 milliards d’euros au troisième trimestre de l’an dernier. Soit une augmentation de 4,1 et 0,9 % respectivement en rythme annuel et sur un mois. C’est ce que montrent les données de la Banque des règlements internationaux (BRI).Dans le détail, les engagements financiers des entreprises, des ménages et des administrations publiques s’établissent respectivement à 1 760 milliards, 1 430 milliards et 710 milliards d’euros. Cette somme représentait 247,2 % du produit intérieur brut (PIB). Il s’agit néanmoins de son plus bas niveau depuis la fin du second trimestre 2021.La dette a pour la première fois dépassé la barre des 3 100 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2021, au plus fort de la crise de la COVID‑19.