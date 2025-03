Adjudication d'une jarre de lune de l’époque Joseon à New York

Photo : YONHAP News

Une jarre de lune en porcelaine blanche de l’époque du royaume de Joseon a été adjugée pour 2 833 000 dollars. Cette vente a eu lieu mardi lors d'une enchère d'œuvres d'art coréennes et japonaises organisée par Christie's à New York.Cette pièce du XVIIIe siècle, mesurant 45 cm de hauteur, a été acquise par un enchérisseur américain pour un montant supérieur au prix estimé initial. Christie's a évalué qu’elle possédait une forme idéale, avec une hauteur et une largeur presque identiques. Avant d’ajouter qu’elle se distinguait par la remarquable teinte de son enduit, ce qui en faisait une pièce de collection d’une grande valeur.Lors de ces enchères, une petite jarre en porcelaine blanche décorée de motifs de prunier et de bambou en bleu de cobalt sous couverte, datant du XVe ou XVIe siècle, a également été vendu pour 302 400 dollars.Le montant total des ventes des 28 œuvres coréennes s’élève à environ 4,4 millions de dollars.