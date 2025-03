Photo : YONHAP News

L’Union européenne a annoncé hier un plan d'action pour l'acier et les métaux visant à faire face aux droits de douane américains. Une des mesures consiste à réduire les importations d'acier de 15 %, à partir du 1er avril. Ce qui devrait impacter la Corée du Sud, le troisième exportateur d'acier vers l’UE.Depuis juillet 2018, Bruxelles a fixé des quotas pour chaque pays exportateur et prélève des droits de douane de sauvegarde de 25 % sur les importations de produits sidérurgiques qui les dépassent.Les professionnels de l’industrie sud-coréenne estiment que l’acier laminé à chaud et la plaque, les produits phares d’exportations du pays du Matin clair, seront touchés par cette mesure.