Des pommes nord-coréennes en vente dans un hypermarché en Russie

Radio Free Asia (RFA) a rapporté ce matin, en citant le média « Dvhab.ru » de la région de Khabarovsk, que des pommes nord-coréennes sont vendues au détail dans une grande surface de cette région russe.Elles sont vendues à 169 roubles, soit environ 2 euros, le kilogramme dans la grande surface « Remi ». Une photo publiée montre une affichette indiquant « Pommes rouges de Corée » et « République populaire démocratique de Corée » comme origine du produit, ainsi que la date d'emballage.Fin juin 2024, les autorités russes chargées de la quarantaine avaient discuté avec Pyongyang du commerce des légumes et des fruits, mentionnant la possibilité d'importer des pommes et du ginseng nord-coréens.RFA a également rapporté que le ministère russe du Développement économique avait annoncé que la Corée du Nord exporterait des produits transformés à base de ginseng vers la Russie.