Fièvre aphteuse : confirmation de nouveaux cas à Yeongam

Quelques jours après l'apparition du premier foyer de fièvre aphteuse depuis mai 2023, la maladie a été confirmée chez six bœufs de deux nouveaux élevages à Yeongam, dans le Jeolla du Sud, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Ces fermes sont situées à environ 2 km de celle où un premier cas avait été détecté le 14 mars.Les autorités sanitaires ont annoncé que les six bêtes avaient été abattues et qu’elles multipliaient les mesures destinées à stopper toute propagation. Il s’agit de mener des enquêtes épidémiologiques, de maintenir le plus haut niveau d’alerte dans dix villes et communes proches ou encore de continuer la vaccination d’urgence de tous les animaux de la province, exposés à la maladie.Le nombre d’exploitations touchées par le virus depuis le début de l’année est désormais passé à 12 : 11 sont situées à Yeongam et une à Muan, non loin de là.