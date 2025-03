Le Parquet perquisitionne le bureau et la résidence d’Oh Se-hoon

Photo : YONHAP News

Le Parquet du district central de Séoul a perquisitionné, ce matin, la résidence officielle et le bureau du maire de la capitale. La maison de Kang Cheol-won, ancien maire adjoint, qui dirigeait le camp électoral d'Oh Se-hoon lors de l'élection partielle de 2021 pour le poste de maire, a également fait l’objet d’une perquisition.Le ministère public enquête sur des soupçons selon lesquels, lors de l'élection partielle, Kim Han-jung, homme d'affaires soutenant le maire, aurait payé pour ce dernier les frais du sondage d'opinion mené par l'intermédiaire politique Myung Tae-kyun. A cet égard, les procureurs ont effectué des perquisitions et interrogé Kim en tant que suspect.La municipalité de Séoul, de son côté, a déclaré qu'elle vérifierait la portée du mandat de perquisition en présence de ses avocats et coopérerait. Le Parquet prévoit de convoquer le maire et d'autres personnes concernées, dès que l'analyse des preuves collectées lors des perquisitions sera terminée.