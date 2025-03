Mariage : plus forte hausse en 2024

Photo : YONHAP News

D’après les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), 222 000 mariages ont été célébrés en Corée du Sud l’année dernière. Il s’agit d’une hausse de 14,8 % en glissement annuel, un record depuis le début des statistiques en 1970. Leur nombre avait régressé pendant 11 années consécutives à partir de 2012, avant d’enregistrer une nouvelle croissance en 2023.Cette hausse s’explique notamment par le grand nombre de jeunes nés au début des années 1990, qui arrivent aujourd’hui à l’âge de se marier. S’y ajoute le rattrapage des mariages reportés en raison du COVID-19, ainsi qu’une amélioration de la perception sur l’union matrimoniale chez les jeunes générations.L'âge moyen du premier mariage s’établit à 33,9 ans pour les hommes, et à 31,6 ans pour les femmes. Autre tendance marquante : dans 19,9 % des premiers mariages, la femme était plus âgée que son conjoint, un chiffre record.Du côté des unions avec des étrangers, 21 000 ont été recensées, soit une progression de 5,3 % sur un an. Elles représentent 9,3 % de l’ensemble des unions célébrées.Enfin, le nombre de divorces est tombé de 1,3 % pour s’élever à 91 000. Cette diminution est due à la baisse continuelle du nombre de mariages au fil des années.