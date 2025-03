Réforme des retraites : le PPP et le Minjoo trouvent un accord

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et l’opposition ont finalisé les négociations sur la réforme du système national de retraite. Ce matin, le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, ainsi que les chefs des groupes parlementaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo ont publié leur accord.Concernant le taux de cotisation, il passera de 9 à 13 %. Dès 2026, il augmentera de 0,5 point par an pendant huit ans. Parallèlement, le taux de remplacement du revenu sera relevé de 40 à 43 % à partir de la même année.Une commission spéciale sur la réforme des retraites sera également mise en place. Elle sera composée de 13 membres : six issus du PPP, six du Minjoo et un député qui ne fait pas partie d’un groupe parlementaire. Cet organisme disposera d’un droit d’examen des propositions de loi, et les décisions seront prises par consensus entre les partis.En ce qui concerne le crédit parental qui accorde une durée supplémentaire de cotisation aux parents ayant un deuxième enfant ou plus, la limite maximale de 50 mois sera supprimée. Quant au crédit pour le service militaire, il passera de six à 12 mois.Le projet de réforme de la pension nationale sera soumis au vote cet après-midi en séance plénière du Parlement.