Baseball : la KBO League lance sa saison 2025 ce samedi

Photo : YONHAP News

Le coup d’envoi de la saison 2025 de la KBO League sera donné dans deux jours, le 22 mars. Elle se déroulera jusqu’au 31 août et comptera 720 matchs, soit 144 rencontres par équipe.Tenant du titre, Kia Tigers s’impose comme l’un des clubs les plus redoutés pour cette année. Les équipes ayant participé à la post-season 2024, telles que Samsung Lions, LG Twins et KT Wiz, sont également en lice pour le haut du classement.A noter qu’une nouvelle règle, le « pitch clock », est introduite pour réduire la durée des matchs. Désormais, les lanceurs auront 20 secondes pour lancer la balle lorsqu'il n’y a aucun coureur sur base, et 25 secondes lorsqu’il y en a un. Autre changement : les matchs prolongés s’arrêteront à la 11e manche contre la 12e auparavant.L'engouement était déjà bien présent dès la pré-saison. Le 9 mars, cinq stades ont accueilli 71 288 spectateurs, un record. L’année dernière, la KBO League a attiré près de 10,8 millions de fans, une première dans l’histoire du sport sud-coréen. Cette année encore, la ligue espère dépasser le cap des 10 millions de spectateurs.