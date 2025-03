Météo : du soleil pour tout le week-end

Photo : Getty Images Bank

Pour le dernier jour de travail avant le week-end, il n’y aura pas besoin de s’inquiéter de la météo. Ce vendredi, le soleil brillera dans le ciel de la Corée du Sud toute la journée. Vigilance néanmoins à la qualité de l’air qui commencera à se dégrader au cours de la journée avec le niveau « mauvais » attendu dans plusieurs régions.Du côté des températures, leur augmentation se poursuit. Ce matin, il fera 8°C à Séoul et Daejeon, 6°C à Gwangju, 7°C à Daegu et Jeonju ainsi que 9°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 17°C dans la capitale, 18°C à Jeonju et Busan, 20°C à Daejeon ainsi que 22°C à Daegu, la maximale.Ce week-end, le printemps continuera de s’installer avec du soleil et des températures avoisinant les 20°C.