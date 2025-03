America First : la Maison Blanche cite l’investissement des entreprises coréennes comme succès de sa politique

Photo : YONHAP News

La Maison Blanche a mis en avant les investissements des entreprises sud-coréennes aux Etats-Unis comme une réussite de la politique commerciale de l’administration Trump. L’un des exemples cités est l’inauguration prévue fin mars de « Hyundai Motor Group Metaplant America » en Géorgie.Dans un communiqué publié jeudi, il est souligné que la politique « America First » du président américain encourage non seulement les entreprises technologiques, mais aussi celles d’autres domaines à investir localement. Dans le secteur automobile, c’est le projet d’implantation de production de Hyundai qui est ainsi mentionné.Le 10 mars, Hyundai, LG Electronics et Samsung Electronics avaient déjà été cités comme exemples d’entreprises étrangères élargissant leurs installations de production aux USA en réponse à la nouvelle politique tarifaire américaine.Le communiqué a également présenté les investissements massifs d'OpenAI, SoftBank, Oracle, Apple, TSMC et Nvidia comme faisant partie de la « Renaissance manufacturière de Trump ».