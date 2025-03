Grippe aviaire : Washington prévoit d’importer davantage d’œufs de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Washington a annoncé son intention d’augmenter ses importations d’œufs afin de contrer la flambée de leur prix due à la grippe aviaire. C’est ce qu’a confirmé jeudi la secrétaire américaine à l'Agriculture, Brooke Rollins.Ainsi, la Corée du Sud devrait, avec la Turquie et le Brésil, devenir l'un des principaux pays auprès duquel les Etats-Unis vont se tourner. L'Etat de Géorgie y a récemment acheté 20 tonnes d’œufs dans une ferme située à Asan, et prévoit d’augmenter encore ses achats au pays du Matin clair. Cette décision a été prise en raison des craintes d’une nouvelle envolée des prix avec l’approche de Pâques.Les USA avaient également demandé des importations à l’Allemagne et à d’autres pays européens, mais ceux-ci avaient refusé en raison de la forte demande liée à la fête chrétienne.Au pays de l’Oncle Sam, le prix d’une douzaine d’œufs, qui était d’environ 2 dollars, a atteint plus de 8 dollars en février. Ce qui a rendu la stabilisation de leur prix une priorité absolue pour l’exécutif. Rollins a également annoncé que jusqu'à 100 millions de dollars seraient investis dans le développement de médicaments et de vaccins pour lutter contre la grippe aviaire.