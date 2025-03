Pyongyang affirme avoir réussi un tir d'essai de son nouveau missile antiaérien

Photo : YONHAP News

Le Bureau général des missiles de la Corée du Nord a procédé avec succès, jeudi, à un tir d'essai pour vérifier les performances globales de son système d'armement de missile sol-air de dernière génération. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du régime, Kim Jong-un y a assisté, accompagné de membres de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs. Les photos publiées le montrent observant les résultats sur un moniteur ainsi que le missile touchant une cible en mer. Pour le média d'Etat, ce test a confirmé l'excellence du système.Les autorités militaires sud-coréennes, de leur côté, ont fait savoir qu’elles avaient détecté, la veille, le lancement de plusieurs missiles de défense sol-air par Pyongyang vers la mer Jaune. Avant de préciser qu'elles avaient anticipé la possibilité de tirs de la part du Nord et avaient réagi en temps réel.Par ailleurs, un responsable de l'état-major interarmées (JCS) a déclaré que Pyongyang avait également lancé un missile de croisière pour tester son dispositif antiaérien dans le but de le suivre et le frapper. Selon lui, une attention particulière lui est portée, car il s'agit d'une arme d'attaque alors que les missiles sol-air sont des armes de défense.