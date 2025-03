KADIZ : plusieurs incursions d’avions militaires russes en mars

Photo : Getty Images Bank

Plusieurs avions militaires russes se sont introduits, hier, dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), avant d’en ressortir. Sans en informer la Corée du Sud à l’avance.D’après le ministère sud-coréen de la Défense, les aéronefs y ont pénétré à plusieurs reprises, l’un après l’autre, au-dessus de la mer de l'Est, jusqu’à quelque 20 km en dehors de l’espace aérien du pays du Matin clair, sans le violer.Entre le 11 et le 20 mars, huit intrusions d'appareils russes dans la KADIZ ont été signalées. En conséquence, l’armée sud-coréenne a pris des mesures nécessaires, tout en respectant le droit international. Hier, le ministère a convoqué l’attaché militaire de l’ambassade de Russie à Séoul, Nikolai Marchenko, pour protester contre ces incursions et pour appeler à ne plus les répéter. Le ministère des Affaires étrangères a lui aussi manifesté ses regrets par voie diplomatique.Lors de l’intrusion du 15 mars, Moscou avait communiqué avec les autorités militaires sud-coréennes et invoqué de simples vols d’entraînement. Séoul s’était limité à faire part de sa protestation par téléphone.