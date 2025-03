Deux nord-Coréens ont été découverts à bord d'un bateau en bois

Photo : YONHAP News

Deux ressortissants nord-coréens, qui dérivaient à bord d'un bateau en bois en mer Jaune, ont été découverts par l’armée sud-coréenne. C’est ce que qu’ont annoncé, aujourd’hui, les autorités militaires.L’histoire remonte au 7 mars dernier. A 11h17, un avion de patrouille maritime P-3 avait repéré une embarcation en bois avec deux hommes à bord. C’était à environ 170 km à l'ouest de l'île d’Eocheong, un lieu qui se trouve dans la zone maritime des mesures temporaires entre la Corée du Sud et la Chine, au sud de la Ligne de limite Nord (NLL). Après les avoir récupérés, l’armée a mené une enquête conjointe avec les autorités compétentes, y compris le Service national du renseignement (NIS).Jusqu'à présent, il semble que ces deux personnes aient dérivé à cause d'un problème avec leur bateau et aient franchi la NLL par erreur. Il a été rapporté qu'ils n'avaient pas clairement exprimé leur intention de faire défection.Séoul examine actuellement les moyens de communiquer avec Pyongyang pour organiser leur rapatriement, dans le cas où ces individus souhaiteraient retourner chez eux, étant donné que les lignes de communication intercoréennes sont totalement coupées.