DAPA : son patron prévoit une tournée européenne

Photo : YONHAP News

Du 25 au 31 mars, le patron de l’Administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA), chargée des marchés publics, effectuera une tournée qui le conduira successivement en Norvège, en Roumanie et en Suède. Avec pour but de promouvoir les exportations des armements « made in Korea », tels que les obusiers K9, les chars d'assaut K2 ou encore les systèmes lance-roquettes multiples Chunmoo.Le voyage de Seok Jong-gun aura lieu alors que l’Union européenne veut se réarmer, face au risque de désengagement américain. En effet, la Commission européenne a récemment dévoilé un plan allant dans ce sens, qui prévoit la mobilisation de 800 milliards d’euros d’ici 2030.La Corée du Sud souhaite donc en profiter. Ses entreprises continuent de livrer à plusieurs Etats d’Europe de l’Est, comme la Pologne, la Roumanie et l’Estonie, des K9, des K2 et des chasseurs légers FA-50. Sur cette lancée, elles cherchent à les vendre aussi à la Suède ainsi qu’à la Norvège, qui avait déjà sélectionné le K9 pour moderniser son artillerie.