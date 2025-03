Exportations : hausse de 4,5 % entre le 1er et le 20 mars

Photo : YONHAP News

En mars, les exportations ont augmenté en raison des ventes de semi-conducteurs et de navires. D’après le Service des douanes, sur les 20 premiers jours du mois, la Corée du Sud a vendu ses produits à l'étranger pour une valeur de 35,5 milliards de dollars. Cela représente un bond de 4,5 % par rapport à la même période de l’an dernier.Les expéditions journalières ont connu une progression plus importante (+8,2 %), même s’il y a eu 0,5 jour travaillé de moins qu’il y a un an, avec 14 jours.En ce qui concerne les importations, elles ont reculé de 1,4 % sur un an, à 34,4 milliards de dollars. Le pays a par conséquent enregistré un excédent commercial de 1,1 milliard de dollars entre le 1er et le 20 mars.Par ailleurs, la Banque de Corée (BOK) a communiqué aujourd’hui l’indice des prix à la production de février. Avec 120,33, il a été maintenu à un niveau similaire à celui du mois précédent (120,27).